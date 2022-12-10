2017 model Skoda marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Adana Genel İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model Skoda marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 680.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 27.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

01HS410 Plakalı , 2017 Model , SKODA Marka , 3T Tipli, DCX121443 Motor No'lu , TMBAG6NP9H7046891 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1598cm3 , Rengi Beyaz , 19/08/2022 tarihli bilirkişi raporuna göre ; Araç çalışır durumda, Kontak var, Stepne var, kriko var, Teyp var, Ön sağ tamponda sürtmeler mevcut, Muhtelif yerlerde hafif çizikler mevcut,Hurda vasfında değildir. NOT: Satışa konu aracın km kayıtlarının orjinalliği (km ile oynanılıp oynanılmadığı), chance olup olmadığı, teknik ve mekanik sorunları ile kaporta boya ve değişen parça durumları gibi varsa gizli kusurları bilinmemektedir. İlgilenen istekliler dairemizden yetki almak suretiyle kendileri veya beraberinde getirecekler uzman araç ustası ile birlikte aracın bulunduğu mahale giderek, varsa masraflarını karşılamak koşuluyla istenilen muayene ve tespitleri yediemin refakatinde yapabilir veya yaptırabilir. Bu hakkı kullanan veya kullanmayan ilgililer ile ihale alıcısı/alıcıları ihale sonrasında belirtilen sorunlar nedeniyle herhangi bir iddia ve hak talebinde bulunamaz ve aracı ihale günündeki özellikleriyle kabul etmiş sayılırlar.



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