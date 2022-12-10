2015 model Fiat Linea marka araç icradan satılığa çıkarıldı

Tarsus 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından satışa çıkarılan 2015 model Fiat Linea marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 255.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 17.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

33PJ283 Plakalı , 2015 Model , FIAT Marka , 323 Tipli , 350A10001459319 Motor No'lu , NM432300006B38978 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Manuel , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Hacmi 1368cm3 , Rengi Beyaz , Araç çalışır ve yürür durumda olduğu, kaportada muhtelif ezik ve çiziklerin bulunduğu görülmüştür.



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