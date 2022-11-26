2020 model Skoda marka araç icradan satılığa çıkarıldı!

Amasya İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2020 model Skoda marka otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 790.000 TL muhammen bedel belirlendi.

İlan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 03.01.2023 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

05ABH301 Plakalı , 2020 Model , SKODA Marka , DCZ013961 Motor No'lu ,TMBAG6NP9L7050593 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik, Rengi Gri , 15/04/2022 tarihli bilirkişi raporunda "...05 ABH 301 plakalı, 2020 model, SKODA SUPERB 1.6 TDI SCR 120 DS ELITE, DCZ013961 motor no'lu, TMBAG6NP9L7050593 şase no'lu, yakıt tipi dizel, Kasa Tipi:3T, silindir Hacmi/ Motor Gücü : 1598 10243cm3 /88 kw, Keşif tarihi itibariyle herhangi bir alet olmaksızın vasıtanın gözlem ile yapılan incelemesinde: ön plakası araç içinde, arka plakası mevcut, stepne hiç kullanılmamış, çeki demiri, bijon anahtarı, skoda çanta, kriko mevcut, far ve stop lambaları sağlam, sis farları mevcut, ön ve arkada park sensörü mevcut, dsg şanzıman otomatik vites, sunrooflu, çift yönlü otomatik klimalı, orijinal mutimedia ekranlı, yakıt yok, koltuklar orijinal kumaş döşeme, anahtarsız çalışma özelliği mevcut, lastikler çelik jantlı, lastikler iyi durumda, aracın görünürde hasarı yok, araç çalışır durumda, aynalar sağlam, araç içi koltuk, kapı, tavan ve taban döşemeleri oldukça iyi durumda, araç kokpit ve elektronik aksamı iyi durumda, araç yaşına göre çok az kullanılmış, yıpranmamış, bakımlı temiz bir araç. Km :10243, Hasar Kaydı Sorgulaması: 1 adet hasar kaydı mevcut. Toplam hasar miktarı 15.148,05 TL olarak tespit edilmiştir. Anahtar ve ruhsat var, ..." belirtilmiş olup, aracın geniş evsafı dosyadaki bilirkişi raporunda açıklanmıştır.



İlana gitmek için tıklayınız