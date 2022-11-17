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    • Otomobil
    • 17.11.2022 10:48
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    • 17.11.2022 10:49
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    Renault, Dacia, Nissan'dan AYNI AYDA 2. ZAM! Kasım ayı güncel 0 otomobil fiyat listesi... ÖTV matrah düzenlemesi markaları kudurttu!

    Türkiye'de en çok satan araba markaları arasında yer alan Renault başta olmak üzere, birkaç markada fiyat güncellemesi yapıldı.

    takvim.com.tr
    ÖTV matrah düzenlemesi markaları kudurttu!

    ÖTV indirimi heyecanla beklenirken Bakan Nebati açıklamasında ÖTV indirimi gündemimizde yok, matrah güncellemesi üzerinde çalışıyoruz ifadelerini kullandı.Bu durumun ardından araba hayali kuranlar ÖTV matrah güncellemesini beklemeye başladı. Bu haberi duyan firmalar ise aynı ay içinde ikinci zammı yapmaktan çekinmedi. Bu durum karşısında şoke olan vatandaşlar araba fiyatlarının artıp artmayacağını merak ediyor. İşte Kasım ayı güncel otomobil fiyatları...

    ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

    ÖTV indirimi konusuna Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son noktayı koydu. Bakan açıklamasında ÖTV indirimi gündemimizde yok, matrah güncellemesi üzerinde çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

    ÖTV matrah güncellemesi şu anlama geliyor; Ülkemizde aracın vergisiz ham fiyatı üzerine ÖTV ve KDV ekleniyor ve bayilerdeki satış fiyatları oluşuyor. ÖTV matrahı ülkemizde yılbaşından önce 3 olan ÖTV dilimi 5'e çıkarılmış ve fiyatlara güncelleme getirilmişti. ÖTV matrah güncellemesi ile aracın vergisiz, ham fiyatı üzerinden alınacak olan ÖTV dilimlerinde fiyatların yukarı yönlü yükseltilerek örneğin % 80 ÖTV diliminde olan bir aracın arttırılan limitler ile % 45, veya % 50 ÖTV diliminine düşürülmesi sağlanacak. Böylelikle vatandaş sıfır otomobil satın alırken daha az bir vergi ödeyerek bir araç satın alabilecek.

    ÖTV MATRAH GÜNCELLEMESİ SIFIR ARAÇ FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

    ÖTV matrah güncellemesi ile 1.6 motor hacminin altında olan araçlarda bir indirime gidilmesi bekleniyor. Ülkemizde en çok tercih edilen araçların üzerinde % 15-20'ye varan bir indirimin olması sektör temsilcileri tarafından bekleniyor. 1 milyon üzerinde olan araçlarda çok büyük bir değişim yaşanması beklenmiyor.

        AYNI AY İÇİNDE İKİNCİ ZAM

        Nissan, Dacia ve Renault tarafından aynı ay içinde ikinci zam haberi geldi. İşte Sıfır otomobillerin güncel Kasım ayı fiyat listesi;

        EKİM 2022 FİYATI- 1 KASIM 2022 FİYATI- KASIM, EKİM 2022 ZAM ORANI

        🔶RENAULT

        Clio 403.000 TL 438.000 TL 448.000 TL %11,17

        Taliant 403.000 TL 403.000 TL 447.000 TL %10,92

        Zoe 760.900 TL 809.000 TL 829.900 TL %9

        Captur 701.000 TL 711.900 TL 732.000 TL %4,42

        Megane 539.000 TL 559.000 TL 573.900 TL %6,47

        Kadjar 883.000 TL 908.900 TL 929.000 TL %5,20

        Koleos 1.073.000 TL 1.114.000 TL 1.140.000 TL %6,24

        🔶DACİA:

        Ekim 2022 Fiyatı - 1 Kasım 2022 Fiyatı - 15 Kasım 2022 Fiyatı - Zam oranı

        Sandero 467.900 TL 485.000 TL 497.000 TL %6,22

        Sandero Stepway 458.000 TL 475.900 TL 487.900 TL %6,53

        Duster 489.000 TL 509.900 TL 524.000 TL %7,1

        🔶NİSSAN

        EKİM 2022 FİYATI - 1 KASIM 2022 FİYATI - 15 KASIM 2022 FİYATI ZAM ORANI

        Qashqai 928.900 TL 928.900 TL 938.600 TL %1

        Juke 641.300 TL 641.300 TL 647.700 TL %0,1

        Micra 593.100 TL 593.100 TL 593.100 TL %0
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        Haberler Otomobil Renault, Dacia, Nissan'dan AYNI AYDA 2. ZAM! Kasım ayı güncel 0 otomobil fiyat listesi... ÖTV matrah düzenlemesi markaları kudurttu!
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