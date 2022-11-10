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    • Otomobil
    • 10.11.2022 10:48
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    • 10.11.2022 11:32
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    O tarihte %40 düşecek! 5 yıl satmamam şartıyla ÖTV'siz araç.... Sıfır ve 2. el araçlarda ÖTV İNDİRİMİ iddiası!

    ÖTV indirimi veya matrah güncellemesi yapılacağı yönündeki iddialar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, ÖTV indirimi gelcek mi? En ucuz sıfır araçlar hangileri?

    takvim.com.tr
    Sıfır ve 2. el araçlarda ÖTV İNDİRİMİ iddiası!

    ÖTV indiriminin sıfır araç fiyatlarına etkisi merak edilirken konuyla ilgili son açıklama TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi İlk otomobilini alanlara 5 yıl satmama koşulu ile ÖTV'siz araç satılacağı yönünde sosyal medyada ortaya atılan kampanya ile ilgili kamu tarafında bir çalışma yapılmazken artan kur ve yurtdışı fiyatları nedeniyle matrah ayarlaması gündeme alındı. Peki, ÖTV indirimi gelcek mi? En ucuz sıfır araçlar hangileri? İşte merak edilenler...

    ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM

    Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; Otomobil dünyası şu sıralar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi nöbetinde. Buna neden olan ise özellikle kurdaki artış nedeniyle vergisiz fiyatı artan otomobillerde ÖTV'ye baz teşkil eden matrahın çok düşük kalması. Bunun sonucunda da hemen tüm otomobil modellerinin ÖTV oranının yüzde 80 ve üstüne yükselmesi.

    AK Parti düğmeye bastı! Otomobil alacaklar dikkat! Sıfır ÖTV ya da ÖTV indirimi yolda!

    İlk otomobilini alanlara 5 yıl satmama koşulu ile ÖTV'siz araç satılacağı yönünde sosyal medyada ortaya atılan kampanya ile ilgili kamu tarafında bir çalışma yapılmazken artan kur ve yurtdışı fiyatları nedeniyle matrah ayarlaması gündeme alındı. Şu anda motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler otomobillerde ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlarda vergi yüzde 45, matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50, matrahı 150 bin TL'yi aşıp,175 bin TL'yi aşmayanlar 60, 175 bin TL'yi aşıp, 200 bin TL'yi aşmayanlar 70, diğer otomobillerde yüzde 80 vergi uygulanıyor. Ancak kur kaynaklı fiyat artışları nedeniyle şu anda sadece 2 otomobil markası yüzde 70 diğerleri yüzde 80 ÖTV oranına ulaştı. Yapılan hesaplamaya göre satış fiyatı 353 bin TL ile 401 bin TL arasında kalan otomobiller yüzde 70'lik ÖTV dilimine giriyor. 401 bin TL'den daha pahalı otomobiller yüzde 80'lik ÖTV dilimine dahil.

        YERLİ ÜRETİMLERDE VERGİ DÜŞÜRÜLMEK İSTENİYOR

        Yukarıda saydığımız nedenlerle otomobil endüstrisi ve iş dünyası ÖTV oranının düşürülmesini istiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir yandan satışları düşürmeyecek diğer yandan vergi kaybı yaratmayacak formül için kolları sıvamış durumda. İndirim ise tıpkı yılbaşında yapıldığı gibi ÖTV'ye baz teşkil eden matrahın artırılması ile olabilecek. Böylece daha yüksek vergi daha yüksek fiyatlı otomobiller için geçerli olurken diğerlerinde oran düşecek. ÖTV sisteminde en son bu yılbaşında değişiklik yapıldı ve dilim sayısı artırıldı. Edindiğimiz bilgilere göre ÖTV'ye baz teşkil eden matrah artırılarak başta yerli üretim otomobiller olmak üzere 8-9 modelin daha düşük vergi oranlarından faydalanması sağlanacak.

        BİRKAÇ MODELDE YÜZDE 50 BİLE OLABİLİR

        Peki yeni matrahlar ne olacak? Henüz bu belli değil. Ancak edindiğimiz izlenim yapılacak değişiklik ile sadece 2 modelin yüzde 70 geri kalan modellerin yüzde 80 ÖTV'ye tabi olduğu sektörde bazı modellerin ÖTV'sinin yüzde 50'ye kadar inebileceği yönünde. Ancak tabii çok fazla araç değil. Diğerlerinde ise oranlar yüzde 60-70 olabilecek.

        İŞTE ÖTV İNDİRİMİ OLMASI BEKLENEN MODELLER

        Bakanlığın henüz kesin çerçevesi çizilmemiş çalışmasını baz alarak bizim yaptığımız tahminlere göre matrah arttığında ÖTV oranı düşecek olan muhtemel modeller şunlar: Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Toyota Corolla sedan, Renault Clio, Renault Taliant, Dacia Sandero, Dacia Sandero Stepway, Dacia Duster, Citroen C-Elysee, Peugeot 208, Citroen C3, Opel Astra, VW Polo, Kia Picanto, Kia Rio

        İLK OTOMOBİLE SIFIR ÖTV DOĞRU MU?

        Yeri gelmişken bir şehir efsanesini de yıkalım. Son günlerde özellikle sosyal medyada ilk otomobilini alanlardan ÖTV alınmayacağı şeklinde spekülasyon dolaşıyor. Bu söylenti şimdilik doğru değil. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha önce ilk otomobilini alan gençler için sıfır ÖTV vaadinde bulunmuş sonrasında da iktidara geldiklerinde sıfır araç alımında Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) sadece lüks araçlarda uygulayacaklarını söylemişti. Sonrasında ise bazı sosyal medya hesaplarında kamuda böyle bir çalışma hazırlığı olduğu ifade edilmiş ve bu nedenle de otomobil satışlarının durulduğu belirtiliyordu. Ancak kamu tarafında böyle bir çalışma hazırlığının bugünkü koşullarda olmadığı ifade ediliyor.

            12 OCAK 2022'DE YÜRÜRLÜĞE GİREN MATRAH DÜZENLEMESİ

            Motor silindir hacmi 1600 cc geçmeyenler

            -ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45
            -ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşıp 150 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50
            -ÖTV matrahı 150 bin TL'yi aşıp 175 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 60
            -ÖTV matrahı 175 bin TL'yi aşıp 200 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 70
            -Diğerleri – Yüzde 80
            -Motor silindir hacmi 1600 cc üzeri olan ve 2000 cc altında kalanlar
            -ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45
            -ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50
            -Diğerleri – Yüzde 80
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            Haberler Otomobil O tarihte %40 düşecek! 5 yıl satmamam şartıyla ÖTV'siz araç.... Sıfır ve 2. el araçlarda ÖTV İNDİRİMİ iddiası!
                SON DAKİKA