O tarihte %40 düşecek! 5 yıl satmamam şartıyla ÖTV'siz araç.... Sıfır ve 2. el araçlarda ÖTV İNDİRİMİ iddiası!

İŞTE ÖTV İNDİRİMİ OLMASI BEKLENEN MODELLER

Bakanlığın henüz kesin çerçevesi çizilmemiş çalışmasını baz alarak bizim yaptığımız tahminlere göre matrah arttığında ÖTV oranı düşecek olan muhtemel modeller şunlar: Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Hyundai Bayon, Toyota Corolla sedan, Renault Clio, Renault Taliant, Dacia Sandero, Dacia Sandero Stepway, Dacia Duster, Citroen C-Elysee, Peugeot 208, Citroen C3, Opel Astra, VW Polo, Kia Picanto, Kia Rio

İLK OTOMOBİLE SIFIR ÖTV DOĞRU MU?

Yeri gelmişken bir şehir efsanesini de yıkalım. Son günlerde özellikle sosyal medyada ilk otomobilini alanlardan ÖTV alınmayacağı şeklinde spekülasyon dolaşıyor. Bu söylenti şimdilik doğru değil. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha önce ilk otomobilini alan gençler için sıfır ÖTV vaadinde bulunmuş sonrasında da iktidara geldiklerinde sıfır araç alımında Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) sadece lüks araçlarda uygulayacaklarını söylemişti. Sonrasında ise bazı sosyal medya hesaplarında kamuda böyle bir çalışma hazırlığı olduğu ifade edilmiş ve bu nedenle de otomobil satışlarının durulduğu belirtiliyordu. Ancak kamu tarafında böyle bir çalışma hazırlığının bugünkü koşullarda olmadığı ifade ediliyor.