O tarihte %40 düşecek! 5 yıl satmamam şartıyla ÖTV'siz araç.... Sıfır ve 2. el araçlarda ÖTV İNDİRİMİ iddiası!

ÖTV indiriminin sıfır araç fiyatlarına etkisi merak edilirken konuyla ilgili son açıklama TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi İlk otomobilini alanlara 5 yıl satmama koşulu ile ÖTV'siz araç satılacağı yönünde sosyal medyada ortaya atılan kampanya ile ilgili kamu tarafında bir çalışma yapılmazken artan kur ve yurtdışı fiyatları nedeniyle matrah ayarlaması gündeme alındı. Peki, ÖTV indirimi gelcek mi? En ucuz sıfır araçlar hangileri? İşte merak edilenler...
ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM
Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; Otomobil dünyası şu sıralar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi nöbetinde. Buna neden olan ise özellikle kurdaki artış nedeniyle vergisiz fiyatı artan otomobillerde ÖTV'ye baz teşkil eden matrahın çok düşük kalması. Bunun sonucunda da hemen tüm otomobil modellerinin ÖTV oranının yüzde 80 ve üstüne yükselmesi.
İlk otomobilini alanlara 5 yıl satmama koşulu ile ÖTV'siz araç satılacağı yönünde sosyal medyada ortaya atılan kampanya ile ilgili kamu tarafında bir çalışma yapılmazken artan kur ve yurtdışı fiyatları nedeniyle matrah ayarlaması gündeme alındı. Şu anda motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler otomobillerde ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlarda vergi yüzde 45, matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50, matrahı 150 bin TL'yi aşıp,175 bin TL'yi aşmayanlar 60, 175 bin TL'yi aşıp, 200 bin TL'yi aşmayanlar 70, diğer otomobillerde yüzde 80 vergi uygulanıyor. Ancak kur kaynaklı fiyat artışları nedeniyle şu anda sadece 2 otomobil markası yüzde 70 diğerleri yüzde 80 ÖTV oranına ulaştı. Yapılan hesaplamaya göre satış fiyatı 353 bin TL ile 401 bin TL arasında kalan otomobiller yüzde 70'lik ÖTV dilimine giriyor. 401 bin TL'den daha pahalı otomobiller yüzde 80'lik ÖTV dilimine dahil.