2011 model Tata marka otomobil mahkemeden satışa çıkarıldı | İcradan satılık otomobil ilanları

Bolu Satış Memurluğu tarafından satışa sunulan 2011 model Tata marka otomobil araç sahibi olmak isteyen kişilerin dikkatini çekti. Araç için 120.00 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın ilan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda aracın satış tarihi 20.12.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34UC7251 Plakalı , 2011 Model , TATA Marka , VISTA Tipli , 100A20000122040 Motor No'lu , MAT611471BPL02278 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Gücü 55HP , Rengi Kırmızı , 34 UC 7251 PLAKA SAYILI 2011 MODEL TATA 1.3 CRDİ QUADRAJET AURA MARKA KIRMIZI RENKLİ MANUELDİZEL 189.485 KM.DE 1248 CM3 (55kw) OTOMOBİL

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