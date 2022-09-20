2015 model Volvo marka araç icradan satılıktır (İkinci el satılık otomobil ilanları)

T.C. Küçükçekmece İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Volvo marka otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 420.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 27.10.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

14by685 Plakalı , 2015 Model , VOLVO Marka , D4162T4180572 Motor No'lu , YV1AS84ABF1191462 Şasi No'lu , Rengi Siyah , *Araca ait ANAHTAR ve Ruhsat yok.*-Araç çalıştırılamadı, elektro-motor aksamındaki eksikler tespit edilemedi.*Detaylı bir TEKNİK inceleme için ARACIN hiçbir parçası (MOTOR KAPAĞI, ÜST KAPAK v.s) benzeri parçalar sökülememiş ve incelenememiştir.*Aracın genel durumu dikkate alındığında, oto parktaki konumu, yerleştirme durumufiziki şartların yetersizliği v.s nedeniyle ??Normal Kullanım Şartlarında Oluşan Görselliğini ve Teknik İşleyişini Etkileyecek Aşınma ve Yıpranmalar?? DETAYLI bir şekilde incelenip tespit edilememiştir. Araca ait ANAHTAR ve Ruhsat YOK.*Araç çalıştırılamadı.*. Araçta plaka sökülmüş. Görselde VURUK görülmemekte. Sol arka kapı ve kelebek camı KIRIK. Ön ve arka tamponda küçük küçük çizikler var, Jantlar temiz lastikler KIŞ tipi olup% 40 kullanılabilir durumda.* Araç emsallerine göre İYİ durumda.

*Hasar Biligleri: SBM kayıtlarında HASAR KAYDI YOKTUR..

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