2016 model Ford Transit icradan satılığa çıkartıldı | İcradan satılık otomobil ilanları

Uşak 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Ford Transit marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti.

Araç için 170.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 06.10.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

64bk121 Plakalı , 2016 Model , FORD Marka , GT37684 Motor No'lu , NM0HXXTTGHGT37684 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Araç Donanım Ozellikleri: Merkezi kilit , Satışa konu araç 64 BK 121 plaka sayılı, Ford marka, Yeni Transit 410 L Tipi, Camlıvan Minibüs, Beyaz Renkli, Manuel Vites olup, 228.488 kilometrededir. Aracın anahtarı mevcut olup,aküsü yeterli elektrik enerjisi vermediğinden motoru çalıştırılamamıştır. ,Motor, şanzıman ve yürür aksamlarının araç üzerinde olduğu görülmüştür.Araç üzerindeki lastiklerin %90 diş derinliğine sahip, kullanılabilir vaziyette ve yeni olduğu tespit edilmiştir. Koltuk döşemelerinde yırtık, yanık ve deformasyon görülmemiş olup, kapı ve torpido döşemelerinin temiz görünümlü yıpranmamış vaziyette,direksiyon simidinde soyulmaların mevcut olduğu görülmüştür.

Tüm iç donanımlarının üzerinde olduğu orijinal teybinin üzerinde olduğu, eksik parçasının olmadığı görülmüştür. Aracın sol arka çamurluk, sol ön çamurluk ve bagaj kapağı kısımlarında ince sürtmeye bağlı çizikler olduğu tespit edilmiştir. Aracın camları, sağ ve sol yan kapı aynalarının sağlam olduğu tespit edilmiştir. Araçta hasar görülmemiş olup, sağ ve sol arka çamurluk üstü plastik dodikleri ile çamurluk plastik bakalitlerinin araç üzerinde olmadığı, sağ ve sol arka lastik jant kapaklarının olmadığı tespit edilmiştir.

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