2013 model Fiat Doblo icradan satılığa çıkartıldı | İcradan satılık otomobil ilanları

Gaziosmanpaşa İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model Fiat Doblo marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 146.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 26.09.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

77BK433 Plakalı , 2013 Model , FIAT Marka , 263 DOBLO MAXI DYNAMIC 1.3 90 Tipli , 263A20005070726 Motor No'lu , NM426300006102356 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Satışa konu aracın; keşif esnasında; araç tescil belgesi ve anahtarları görülmediği, araç TüvTürk muayene raporu görülmediği, motor kaputu, kapıları ve camları kapalı olduğu, motor no okunamadığı, aracın çalışıp çalışmadığı test edilemediği, katettiği km. Mesafe bilgisi öğrenilemediği, muhtelif yerlerinde vuruk, ezik ve çizikler mevcut olduğu, Lastikler: orta durumda; Arka tamponda boya kalmaları ve sürtmeler olduğu; ön sol tampon kısmı kırık, sağ-sol dikiz aynası kapakları kırık olduğu,Araç Sultançiftliği Mah. Ordu Cad. 165. Sok. No: 3 Sultangazi -Nevzat Yediemin Otoparkında bulunma olupihale tarihinin 10 gün öncesinden, satış günü ve saatine kadar (Saat 09.00-17.00 arasında) aracın bulunduğu yukarıda belirtili otopark adresinde araç görülebilir

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