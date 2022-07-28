2014 model Hyundai İ10 icradan satılığa çıkartıldı | İcradan satılık otomobil ilanları

Kahramanmaraş İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Hyundai İ10 marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 235.000 muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 05.09.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

46PN453 Plakalı , 2014 Model , HYUNDAI Marka , İ10-1.0 D-CVVT Tipli , B3LADM064522 Motor No'lu , NLHA751LAEZ026482 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 46PN453 Plaka sayılı 2014 model Hyundai marka İ10-1.0 D-CVVT tip, otomobil cinsli aracın motor kısmında yapılan gözle kontrollerde; parkta yaklaşık 3 yıldır beklediği için motorunun aşırı derece tozlu/kirli durumda olduğu, Aracın motor detayları dış etkenler kaynaklı kir/kurum/is birikmiş durumdadır. Aracın motor bloğu ve gözle görülebilir motor parçalarının yerinde montajlı olduğu, Aracın aküsü üzerinde olduğu, Araçta Lpg yakıt sistemi bulunduğu ve aracın bagaj kısmında simit Lpg tankı bulunduğu, Aracın motor, motor bileşenleri ve yürür aksamı görünümü % 85-90 düzeyde olduğu, Aracın orijinal koltuk döşemeleri üzerinde ve Aracın ön göğüs kısmında plastik aksamda çizikler mevcut olduğu, Aracın genel iç durumu, iç plastik aksamları, koltuk, taban, tavan ve kapı döşemeleri% 90-95 iyi durumda olduğu, Aracın kaporta aksamında muhtelif çizikler/taş izleri/ezikler bulunduğu, Aracın dış kaportasında muhtelif kısımlarda boyası soyulmuş ve paslanmış noktalar mevcuttur.Aracın sağ yan aynasının dış plastik kabı kırılmıştır. Aracın dış kaporta genel görünümü % 75-80 durumda olduğu, Hasar Kaydı Sorgusu yapıldığında; SBM kayıtlarında geçmiş hasar kaydının bulunmadığı, Lastik Ölçülerinin 175/65 R14 ve Ön Sağ ve Sol Lastikleri: % 55-60 Arka Sağ ve Sol Lastikleri: % 70-75 Durumda olduğu görülmekle, ihaleye konu araç ile ilgilenenlerin Genç Osman Mh. R.Tayyip Erdoğan Blv. No:105B adresindeki AKNAR yed-i Emin Otoparkında görebilecekleri ilan olunur.

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