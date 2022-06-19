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    • Otomobil
    • 19.06.2022 09:10
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    • 19.06.2022 09:10
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    2018 model Renault Megane icradan satılığa çıkarıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2018 model Renault Megane marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    2018 model Renault Megane icradan satılığa çıkarıldı!

    Bakırköy Banka Alacakları İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Renault Megane marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 455.000muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 16.08.2022 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    34BMR554 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , RFB Tipli , K9KG657R050832 Motor No'lu , VF1RFB00360769438 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , 34BMR554 Plakalı, ticari Adı: Megane, Otomobil (AA Sedan), 5 koltuklu, anahtarı ruhsatı yok, plakaları üzerinde, şasi numarası ön camda okundu, şasi numarasına, plakasına ve dosya verileri ile görülenin eşleşmesine göre, yapıldı. Kaportası, boyası, lastikleri, koltukları, kaplamaları, konsolu, ara konsolu iyi durumda, kilometresi okunamadı, motoru görülemedi, boyasında muhtelif çizikler var. Araç, geneli ile temiz ve iyi durumda, olduğu bilirkişi tarafından sunulan rapor ile tespit edildi.

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    Haberler Otomobil 2018 model Renault Megane icradan satılığa çıkarıldı! İcradan satılık otomobil ilanları
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