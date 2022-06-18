2016 Model Fluence Icon marka otomobil icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C.Elazığ İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 Model Fluence Icon 1.5 DCİ 110 marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 180.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 05.07.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

23AAR205 Plakalı, RENAULT Marka , FlUENCE ICON 1.5 DCI 110 Tipli ,2016 Model, K9KJ836R002821 Motor No'lu, VF1LZLF0655811545 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri Otomobil.Aracınaracın kaportaında herhangi bir darbe olmadığı;sol ön tamponda boyak dökülmesi, sağ çamurlukta ve bagaj kapağında küçük çaplı hasar olduğu; aynaların, camların ve farların sağlam olduğu görüldü. Aracın genel halinin iyi ve bakımlı olduğu tespit edildi. Tüm lastiklerin aşınmış olduğu görüldü. Aracın anahtarı olmadığından km. bilgiösi ve çalışma durumu tespit edilemedi. Satış yeri yukarıda belirtilmiş olup araç Gülmez Yediemin Otoparkı (Yıldızbağları Mah,İnönü cad. Yediemin otoparkı No:116 merkez Elazığ) adresinde bulunmaktadır. Satış saatinden önce otoparkta görülebilecektir.

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