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    • Otomobil
    • 17.06.2022 15:53
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    • 17.06.2022 15:53
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    2020 Model Hyundai İ20 marka otomobil icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında yer alan 2020 Model Hyundai İ20 marka araç fiyatıyla dikkat çekiyor.

    takvim.com.tr
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    T.C. Muğla 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2020 Model Hyundai İ20 marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 450.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 16.08.2022 olarak duyuruldu.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    48AFB961 Plakalı , 2020 Model , HYUNDAI Marka , İ 20 - 1.4 MPI ELİTE PLUS Tipli , G4LCLU383412 Motor No'lu , NLHBN51JBLZ009492 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Motor Gücü 100HP , Motor Hacmi 1368cm3 , Rengi Kırmızı , Araç Donanım Ozellikleri: Sunroof , 03.02.2022 tarihinde çekici ile trafikten men edilmiş, 12.465 km. de, çeyrek depo benzin, kontak var, ruhsat yok,stenpe var, keşif tarihi itibariyle motorun çalışır durumda olduğu, sorun görülemediği, motor kaputu açılarak incelendiği, herhangi bir eksiklik görülümediği, aydınlatma ikaz lambalarının sağlam olduğu, ekran göstergeli radyo çaların yerinde olduğu, göstergeler sağlam durumda, alt takımların görsel muayenesinde bir sorun görülemediği, lastikler %80 olduğu, boya ölçer cihazla yapılmış kontrolde boyanın iyi ve sağlam durumda olduğu genel olarak kaporta boya detay durumu ile döşeme, camlar ve aynaların iyi ve sağlam durumda olduğu belirtilmiştir. ayrıntılı bilirkişi raporu için dosyamıza müracaat edilmesi.

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    Haberler Otomobil 2020 Model Hyundai İ20 marka otomobil icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)
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