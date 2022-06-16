2014 model Fiat Linea icradan satılığa çıkarıldı

T.C.Eskil İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Fiat Linea marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 135.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 19.07.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



34BIP774 Plakalı, 2014 Model, FIAT Marka, LINEA EASY 1.3 MULTIJET 95 Tipli, 199B10005391008 Motor No'lu, NM432300006630657 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri, Bilirkişi raporuna göre aracın kilometresinin 234083 km olduğu görülmüştür. Aracın anahtarının bulunduğu ruhsatının bulunmadığı görülmüştür. Aracın lastikleri %40 oranında yapısını korumaktadır. Aracın motor ve yürür aksanı eksiksiz görünmektedir. Aracın aküsü zayıf olduğu için çalıştırılamamıştır. Aracın ön göğüs panellerinde yıpranmalar ve lekeler bulunmaktadır. Aracın radio-teyp tuşlarındaki yazılar silinmiş durumdadır. Koltuk döşemesinde yırtıklar, lekeler, sigara yanıkları ve yıpranmalar görülmektedir. Aracın yapılan kontrollerde ve ölçümlerde kaporta aksamının, komple boyalı olabileceği kanaati oluşmuştur. Aracın tramer üzerinde yapılan sorgulamasında 23.12.2017 kaza tarihli kaza tutarı belirtilmemiş çarpma niteliğinde, 02.06.2017 kaza tarihli kaza tutarı belirtilmemiş çarpma niteliğinde, 09.06.2016 kaza tarihli 340 TL kaza tutarlı çarpma niteliğinde ve 17.03.2016 kaza tarihli kaza tutarı belirtilmemiş çarpma niteliğinde 4 adet hasar kaydı bulunmaktadır.



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