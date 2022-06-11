2021 Model Volkswagen Caddy icradan satılığa çıkarıldı! (İkinci el satılık araç)

T.C. Elazığ İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2021 Model Volkswagen Caddy marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 330.500 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 21.07.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

23K0834 Plakalı , 2021 Model , VOLKSWAGEN Marka , SKN Tipli , DTR549956 Motor No'lu , WV1ZZZSKZMX025255 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 2000cm3 , Rengi Gri , Aracın ticari ve yolcu taşıma amaçlı olduğu, ön tampon ızgarasının hasar aldığı, ön ve sağ arka iki camın kırık ve değiştirilmesi gerektiği, sağ ön çamurlukta hasar olduğu ve işlem yapılması gerektiği, sağ arka direğin üst kısmı tavan bölgesinin ve sağ ön kapı ile tavana yakın kısmının, tavanın sol ön tarafınıni motor kaputununi sol ön çamurluğun, hasar aldığı, lastiklerin %60 değerinde, aracın muhtelif yerlerinde kazaya bağlı olarak boyada çizikler olduğu ve aracın kilometresinin 22104 kilometre olduğu tespit edilmiştir.Aracın 22/04/2022 tarihindeki ikinci el piyasa değerinin 565.500,00 TL ancak kazalı mevcut hali ile ( hasarların giderilmesi ve değer kaybı dikkate alınarak tespit edilen değeri ) ise 330.500,00 TL olduğu bilirkişi raporunda yazılıdır.Aracın anahtarı var ruhsatı yok.

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