2020 model Volkswagen Tiguan icradan satılık!

T.C. Van 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2020 model Volkswagen Tiguan marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 775.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.06.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



34DJN396 Plakalı , 2020 Model , VOLKSWAGEN Marka , TIGUAN Tipli , DPC411188 Motor No'lu , WVGZZZ5NZMW002655 Şasi No'lu , Yakıt Tipi BENZİN , Vites Tipi OTOMATİK , Rengi Gri , ARAÇ SAĞLAM, ÇALIŞIR VAZİYETTE, RAPORA GÖRE HASARSIZ, ANCAK LOKAL TAŞ İZLERİ MEVCUT, STEPNESİ MEVCUT, KONTAK ANAHTARI VAR, ANCAK RUHSAT YOK.

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