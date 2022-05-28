Otomobil alacaklara fırsat: 2015 Dacia Duster 1.5 dCi Laureate icradan satılığa çıkartıldı!

T.C. Mersin 2. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 Dacia Duster 1.5 dCi Laureate marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 230.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 26.07.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



33 BYR 69 Plakalı , 2015 Model , DACIA Marka , SD / DUSTER LAUREATE 1.5 DCİ Tipli , K9KR858D079394 Motor No'lu , UU1HSDADG53121447 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Gücü 81HP , Motor Hacmi 1461cm3 , Rengi Beyaz , Araç üzerinde yapılan detaylı kontrollerde; anahtarının ve ruhsatının mevcut olduğu, aküsünün bitik olduğu çalışmadığı, km.nin okunamadığı tespit edildi.



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