2017 model Citroen Berlingo icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. İslahiye İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Citroen Berlingo marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış takdir edilen değeri 132.222 TL olarak belirlendi.

İlanın detayları



27BPL87 Plakalı , 2017 Model , CITROEN Marka , 10JBEM0553789 Motor No'lu , VF77N9HP0HJ801121 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Hacmi 1560cm3 , Rengi Beyaz , 27BPL87 plakalı 2017 model Citroen Berlingo Multispace 1.6 HDI 92 hp dizel manuel vites beyaz renkli camlıvan araç.Araç dizel ve manuel vites. Motor gücü 92 hp, rengi beyaz, ruhsat yok, kontak anahtarı var, 122.790 km, motor ve aksamları yerinde, çalışır durumda, kaportada küçük boyutta ezik ve çizikler var, ön ve arka tamponda çizikler mevcut, teyp yerinde, aynalar farlar ve lambalar yerinde, koltukların yüzeyinde deformasyonlar var, lastikler orta durumda, stepne kriko mevcut, tramerde araca ait hasar kaydı bulunmamaktadır.



İlana gitmek için tıklayın