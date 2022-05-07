2018 model Fiat Fiorino marka araç icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. Marmara Ereğlisi İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Fiat Fiorino marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış takdir edilen değeri 98 bin 500 TL olarak belirlendi.

İlanın detayları



34brj733 Plakalı , 2018 Model , FIAT Marka , 330A10006661431 Motor No'lu , NM422500006K82676 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Mor , 34 BRJ 733 Plakalı 2018 model FIAT FIORINO 1.3 M.JET CARGOmarka BB Van Kamyonet araç incelenmiş; AracınDİZEL (SİLİNDİR HACMİ 1248)araç olduğu, aracın5 ileri manuel vites ve klimasız, ön kapı camlarının elektrikli olduğu. Aracın dıştan genel görüntüsü itibariyle aracın kaporta aksamında ön kaput uç kısımlarında kılcal çizikler, sağ arka teker kaportada çizik mevcut. Arka kapı orta kısmında birkaç noktada hafif bükük bulunduğu. Aracın ön göğsünün orijinal olduğu ve araçtaorijinal ses sisteminin bulunduğu. Araç koltuklarının kumaş döşeme olduğu, koltuk kılıflarında herhangi bir deforme ve yırtık bulunmadığı. Araç iç döşemesinin kirli ve lekeliolduğu.Araçta orijinal normal jantbulunduğu,aracın içi ve dışının ve motor aksamının temizlenmesi ( yıkanması ) gerektiği.Aracın yedek lastiğinin bulunmadığı, ön ve arka lastiklerinin normal lastik takılı olduğu lastik durumlarının % 35 civarında olduğu. Aracın 25.07.2021 tarihinde otoparka çekildiği. Aracın çalışır ve yürür durumda olduğu. Aracın tramerde yapılan şase ve plaka sorgusunda 2 adet hasar kaydının bulunduğu (TOPLAM:1.567 TL.)tespit edilmiştir.Km:47.774. Anahtarı ve ruhsatı vardır.



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