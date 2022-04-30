Renault Megane Sedan icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. Diyarbakır İcra Dairesi tarafından satışa sunulan Renault Megane Sedan marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış takdir edilen değerinin 252 bin TL olarak belirlendi.

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

34SY8942 Plakalı , 2017 Model , RENAULT Marka , Megane Sedan Touch 1.5 DCI EDC Tipli , K9KG657R022923 Motor No'lu , VF1RFB00358652135 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Yarı otomatik , Rengi Mavi , Alınan bilirkişi raporunda; Araç üzerinde yapılan incelemede; Araç dış kaportası üzerinde herhangi bir problem görülmemiştir. Aracın ruhsatı ve anahtarının olmadığı, araç tekerlerinin inmiş, jantlarının uygun olduğu görülmüştür. Araç şasi numarası ile icra dosyasında belirtilen şasi numaralarının aynı olduğu görülmüştür. Araç anahtarı olmadığından araç çalıştırılamamış olup, aracın çalışması ve aracın elektronik aksamı ve km değeri ile ilgili tespitler yapılamamıştır. Araç kapıları açılamadığından araç iç kısmı ve motor kısmı ile ilgili tespitler yapılamamış olup, yan camlardan bakıldığında araç içinde herhangi bir eksiklik görülememiştir. Araç tramer sorgusunda aracın 5 adet kazaya karışmış olduğu ve toplamda 9.213,00 TL hasar kaydı olduğu görülmüştür. Şeklinde belirtilmiştir.



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