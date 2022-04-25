1991 Model Mazda marka araç icradan satılıktır (Satılık ikinci el otomobil ilanları)

T.C. Muş İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 1991 Model Mazda marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 45.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 17.05.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



68EV389 Plakalı, 1991 Model, MAZDA Marka, 323 HB Tipli, B6365286 Motor No'lu, BG1061127096 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Motor Hacmi 1598cm3, Rengi Beyaz, Araç üzerinde yapılan fiziki incelemede aracın kontağının bulunduğu, ancak gösterge ve motorunun çalıştırılmadığı, motor ve mekanik aksamına ilişkin gizli ayıplarının bilinmediği, araçkilometresinin 420349 olduğu görüldü. Aracın ruhsatı görülmedi. Aracın bilgilerine dosyasından ulaşılmıştır. Aracın iç döşemesinin ve koltuklarının sağlam ve iyi durumda olduğu görülmüştür.



İlana gitmek için tıklayın