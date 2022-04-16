2017 model Opel marka otomobil icradan satılacak (Satılık ikinci el otomobil ilanları)

T.C. Bolu İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Opel marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 420.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 07.06.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



64AAG213 Plakalı , 2017 Model , OPEL Marka , J-A Tipli , A3172548HTJX0709LVL Motor No'lu , W0VJD7EC8J4039651 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Keşif anında aracın ruhsatı yok, anahtarı yok araç çalışıp çalışmadığı tespit edilememiştir. 64 AAG 213 Plaka sayılı; OPEL MOKKA X 1.4 140 AT FWD COLOR EDITION Otomobil, araç 2017 model, Beyaz renkli, Dizel motora sahip ve Otomatik Viteslidir. Aracın hali hazır durumu itibariyle; 1-) Aracın anahtarı olmadığı için KM okunamadığı, 2 -) Aracın çelik jantlı olduğu, 3-) Aracın lastiklerin %90 durumda olduğu, 4-) Aracın deri döşeme olduğu, 5-) Aracın kaportasında bazı muhtelif yerlerinde çok hafif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın geçmişe ait hasar kaydı bulunmamaktadır. NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.



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