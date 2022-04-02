2018 model Renault Megane araç icradan satılıktır (İkinci el satılık otomobil ilanları)

T.C. Iğdır İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2018 model Renault Megane marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 312.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 12.04.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



44AAF513 Plakalı , 2018 Model , RENAULT Marka , RFB Tipli , H4MD738R130472 Motor No'lu , VF1RFB00760654244 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Motor Gücü 115HP , Motor Hacmi 1461cm3 , Rengi Gri , Aracın Özellikleri BİLİRKİŞİ RAPORUNDA belirtildiği üzere; KAPORTA DURUMU: 44 AAF 513 plakalı 2018 model RENAULT MEGANE marka araç üzerinde yapılan incelemede, aracın sol tarafında çok az çizikler olduğu görüldü.



İlana gitmek için tıklayın