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    • Otomobil
    • 27.03.2022 11:40
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    • 27.03.2022 11:41
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    2013 model Audi A4 2.0 TDİ icradan satılığa çıkarıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2013 model Audi A4 2.0 TDİ marka araç fiyatıyla ön plana çıktı.

    2013 model Audi A4 2.0 TDİ icradan satılığa çıkarıldı!

    Balıkesir 2. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2013 model Audi A4 2.0 TDİ marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 360.000 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 27.04.2022 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

    16AOC756 Plakalı , 2013 Model , AUDI Marka , A4 2.0 TDI MULTITRONIC PI Tipli , CJC163227 Motor No'lu , WAUZZZ8K4DA209083 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Beyaz , Araç 181.216 KM'de olup; motor haczi 1968 cm3'dür. Aracın ruhsatı olmayıp anahtarları mecuttur.Araçta radyo teyp bulunmakta olup; koltuklar hasarlı, yırtık ve yanıktır. Kapı iç panelleri ve direksiyon, ön göğüs ve kumandalar hasarsızdır. Araç çalışır durumdadır.Aracın kaporta aksamında sağ ön çamurluk, arka bagaj kapağı ve tavan hariç boyalıdır. Aracın lastik durumu %70-80 seviyesindedir. Aracı lifte alma imkanı olmadığından yürüyen aksamı kontol edilememiştir. Araç bu hali ile satılıktır.

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    Haberler Otomobil 2013 model Audi A4 2.0 TDİ icradan satılığa çıkarıldı! İcradan satılık otomobil ilanları
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