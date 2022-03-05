Tekirdağ Süleymanpaşa'da Fiat Linea otomobil icradan satılışa çıkartıldı! İkinci el icradan otomobil

T.C. Tekirdağ İcra Dairesi tarafından satışa sunulan Fiat Linea marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 75.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 30.03.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 10AET559 Plakalı , 2015 Model , FIAT Marka , 323 Tipli , 199B10005747350 Motor No'lu , NM432300006A52049 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri , 10 AET 559 Plakalı, Fiat Marka, Linea 1.3 M.Jet 95 Mood tipinde, 2015 model, gri renkli, dizel yakıtlı, manuel vitesli aracın 12/01/2022 tarihli bilirkişi raporunda; Aracın anahtarının bulunduğu,ruhsatının bulunmadığı,aracın motoru ve şanzımanı araç içinde arka koltukta bulunmakta olduğu, aracın motoru yerinde olmadığı, çalışır durumda olmadığı, motorunun ve şanzımanın çalışır halde olup olmadığı, hasar durumu bilinmediği, plakalarının bulunmadığı,kaputunun açılamadığı,şasi numarasının sağ ön kapının olduğu yerdeki şasi numarasından konrolünün yapıldığı,lastiklerinin inik durumda olduğu,ön tamponun kırık ve yerine tam oturmadığı, torpido kapağının kırık olduğu, koltuklarının ve iç aksamın döşemelerinin yapranmış durumda oldukları, araçta muhtelif eziklerin ve çiziklerin olduğu, camlarının, aynalarının ve farlarının sağlam olduğu, kullanım KM' sinin tespiti yapılamadığı, SBGM kayıtlarında 10/01/2022 tarihli sorgulamada 27/04/2017 (ERP- Çarpma,4.377,00 TL), 09/03/2017 (Çarpma,fiyat belirtilmemiş), 22/10/2016 ( Çarpma,6.843,00 TL ) olmak üzere toplamda 3 adet kazaya karıştığı tespit ve rapor edilmiştir.



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