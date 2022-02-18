Volkswagen marka araç icradan satışa çıktı! Fiyatıyla dikkat çekti

Mersin 5. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Volkswagen Caddy marka araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 270 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 23.03.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

33BHB47 Plakalı , 2014 Model , VOLKSWAGEN Marka , 2KN CADDY COMBİ 1.6 TDİ TEAM DSG Tipli , CAYAF8229 Motor No'lu , WV1ZZZ2KZFX023541 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Gücü 75HP , Motor Hacmi 1598cm3 , Rengi Beyaz , Aracın ön incelemesi esnasında araç tescil belgesinin ve anahtarının olduğu tespit edilmiştir. Aracın üzerinde yapılan detaylı kontrollerde anahtarının ve tescil belgesinin olduğu, koltuk döşemelerinin yer yer lekeler olduğu, aracın otomatik vitesli olduğu, gösterge ekranında 181.850 yazdığı (beyinden sorgulama yapılamamıştır, alıcı istekli tarafından yapılması tavsiye edilir) kaportasında muhtelif çizikler olduğu, ön tampon tırnaklarının yerinde çıkmış olduğu, ön tamponda sürtme izi olduğu, ön sağ kapı ile ön sağ çamurlukta sürtme izi olduğu, arka tamponda rötuş boyaları ve sürtme izleri olduğu, lastiklerinin 2919 üretim tarihli olduğu, ön küllüklerin ve arka küllük ve havalandırma kanalının sökülmüş olduğu, stepnesinin ve krikosunun olduğu tespit edilmiştir. Boya cihazıyla ölçüm alınan noktalardan bagaj kapağının sol kısmı lokal boyalı tespit edilmiştir. (Bu rapordaki tespitler genel bilgi amaçlı olup ekspertiz raporu değildir, alıcı/istekli tarafından araç başında detaylı boya ve değişen kontrolü yapılması gerekmektedir.)

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