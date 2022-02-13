2017 model Mini Cooper marka araç icradan satışa çıkarıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

İstanbul 11. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2017 model Mini Cooper marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 490.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 15.03.2022 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

34GB3217 Plakalı , 2017 Model , MINI Marka COOPER CİNS, F746H638 Motor No'lu , WMWXS5105J2G21485 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 1499cm3 , Rengi Mavi , Aracın tescil belgesi ve anahtarı yok. Araç otamatik vites, jantlar çelik, aracın koltukları yerinde, döşemelerinin iyi durumda olduğu, aracın arka tamponun orta kısmının hafif hasarlı olduğu, ön tamponunun sağ tarafından çiziklerin olduğu, ön kaputun sol orta tarafında yaklaşık 10-15 cm'lik eziğin olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.

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