2018 model Honda FC marka araç mahkemeden satılıktır (Satılık ikinci el otomobil)

T.C. İstanbul 11. Satış Memurluğu tarafından satışa sunulan 2018 model Honda FC araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 270.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 25.02.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:



34BLP152 Plakalı , 2018 Model , HONDA Marka , FC Tipli , R16B11408287 Motor No'lu , NLAFC5690JW008290 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Yarı otomatik , Kasa Tipi Sedan , Motor Gücü 92HP , Rengi Beyaz , Aracın 16/01/2019 tarihli bir adet kazaya karıştığı, 495,00 TL hasar kaydının bulunduğu, taşıtın genel durumunun iyi ve çalışır halde olduğulastik durumunun iyi olduğu, okunan kilometre sayacı verisinden taşıtın 23.149 km de olduğu,karoseri üzerinde yapılan sol ön kapıda boyasız göçük düzeltme ile düzeltilebilecek ebatta ufak bir taş çarpması sebebiyle oluştuğu, göçük ve sağ arka kapıda 5 cm civarında çamurluğa doğru kavislenen yüzeyde lokal bir ezik olduğu, bunların dışında herhangi bir hasarının bulunmadığı tespit edilmiştir.



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