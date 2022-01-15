2015 model Dacia marka araç icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil ilanları)

T.C. Iğdır Satış Memurluğu tarafından satışa sunulan 2015 model Dacia araç, otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 250.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 22.02.2022 olarak duyuruldu.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

76AG927 Plakalı, 2015 Model, DACIA Marka, SD Tipli, K9KC612R316786 Motor No'lu , UU1HSDCL652656103 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Hatcback 5 kapı, Çekiş Tipi Önden çekiş, Motor Gücü 93HP, Motor Hacmi 1461cm3, Rengi Beyaz, Araç Donanım Ozellikleri: ABS, Merkezi kilit, Elektrikli camlar, Klima, Alaşım jant, araç kilometresi 97291 KM olup aktif olarak kullanılmaktadır.



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