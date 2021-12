2015 model BMW marka X5 model icradan satılığa çıkartıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

Karacabeyicra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model BMW marka X5 model otomobil otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 355.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 24.02.2022 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

16 SM 772 Plakalı BMW marka, X5 model, OTOMOBİL cins, 2015 yılı, SİYAH renk, WBAKS2109F0N35380 şasi no, DİZEL, OTOMATİK vites/şanzıman, 4+1 koltuk sayısı, YOLCU NAKLİ – HUSUSİ araç. Bilirkişi tarafından yapılan kıymet takdirinde araca ilişkin bilgilerin '' ...Aracın genel durumu itibariyle sökük araç olup, parçaları tamamlanıp onarılmadan kullanılamaz durumdadır. SBM Tramer Kaydına göre, aracın geçmiş hasarı yoktur. Anahtar ve ruhsatı yoktur. Arac mevcut durumu itibariyle araç çalıştırılamamıştır. Aracın kapıları, motor, mekanik, yürür aksam, elektrik tesisatı ve ön tampon aksamı demonte vaziyette ve mevcut değildir. Motor ön paneli, ana motor, motor bloğu, şanzıman, turbo, manifoldlar, motor bağlantı elemanları, horrtum ve borular, mekanik aksam, kasanak ve kayışlar, depo ve fitreler, motor beyni (ECU), elektrik kablo demeti komple mevcut değildir. Radyatör takımları komple mevcut değildir. Akü mevcut değildir. Ön plaka demonte vaziyette araç içindedir. Ön camında çatlak bulunmaktadır. Ön sol ve sağ far, stop&sinyal takımları komple mevcut değildir. Ön tampon demiri ve ön tamponu komple mevcut değildir. Motor kaputu komple mevcut değildir. 4 kapısıda camları ile birlikte komple mevcut değildir. Sol ön çamurluk davlumbazı komple mevcut değildir. Arka tamponda çizik ve sürtme izleri mevcuttur. Bagaj kapağında ezik mevcut olup, spoylerinde boya atması mevcuttur. Sağ arka stop&sinyal camında çatlak mevcuttur. Sağ arka çamurlukta ezik mevcuttur. Sağ ön çamurlukta çizik mevcuttur. 4 lastiği de %90 kullanılabilir durumdadır. Araç içi taban tavan ve koltuk döşemeleri kirli ve lekelidir. Ön sürücü ve yolcu koltukları komple mevcut değildir. Ön konsol ön paneli mevcut değildir. Ön panel üzerinde montajlı multimedya ünitesi, kumanda düğmeleri ve kolları, havalandırma ve klima ızgara kapakları, gösterge paneli komple mevcut değildir. Direksiyon simidi demonte ve hasarlı vaziyette araç içinde durmaktadır. Orta konsol vitas paneli ve kumandaları mevcut değildir. Araç içi elektrik kablo demetinde eksik ve hasarlar mevcuttur.'' şeklinde bildirilmiştir. Eksik olan parçasının ihale alıcısı tarafından yasal yolla temini ve faturalandırılması, bu parçanın montajı, uygunluk kontrollerinin yapılıp her hangi bir teknik ve yasal engelin tespit edilmemesi halinde aracın tekrar trafiğe çıkmasında bir engel bulunmayacaktır. İhale sonrası işlemlerde (Tescil/Teslim vs.) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.03.2015 tarih ve 82084579/1722/10471 sayılı Genelgesine göre işlem yapılması gerekmektedir.

