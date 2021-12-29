2005 model Volkswagen Golf marka otomobil icradan satılıktır (İcradan satılık otomobil fiyatları)

T.C. Milas İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2005 model Volkswagen Golf marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 60 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 20.01.2022 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 48LD030 Plakalı , 2005 Model , VOLKSWAGEN Marka , GOLF Tipli , BLP037135 Motor No'lu , WVWZZZ1KZ5W037537 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Rengi Kırmızı , 48 LD 030 plakalı, Wolksvagen marka, ,Golf tipi,2005 model, kırmızı renkli, otomobil, 1598cm3 hacimli, benzinli, Karoser, İç döşemeler, Ön göğüs,Lastikler, iyi, Karoser iyi ancak bakım ister, radyo-teyp, klima, kontak anahtarı var, kapılar açık, akü çalışmıyor.



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