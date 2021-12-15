Yerli otomobil TOGG için tarih verildi: Hızlı şarj istasyonları 2022 yılı sonunda hazır hale gelecek!

Aynı zamanda sektörün mevcut durumu ile küresel bağlam ve eğilimleri inceleyerek Türkiye için 2023, 2025 ve 2030 vadeli stratejik hedefleri belirlediklerini aktaran Kacır, "Mobilite sektörünün 2023'e kadar ihracattaki payının yüzde 20'ye ulaşmasını, 2030'a kadar yerlilik oranını yüzde 75'e çıkarmayı amaçlıyoruz. Yol haritası çalışmamızla birlikte yakın zamanda önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Projelerimizden en büyük, en görünür olanı şüphesiz yerli ve milli otomobil projemiz TOGG." diye konuştu.

2022 YILI SONUNDA HIZLI ŞARJ İSTASYONLARIMIZI HAZIR HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

TOGG projesiyle sadece elektrikli araç üretmenin değil, batarya, otonom araç teknolojileri gibi yenilikçi teknoloji alanlarında Türkiye'deki üretim ve AR-GE altyapısının da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirten Kacır, şöyle devam etti:

"Yerli otomobilin seri üretimiyle birlikte araçlarda kullanılacak olan bataryaların Türkiye'de üretilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TOGG ile dünya devi Farasis, batarya hücresi yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak. Öte yandan, küresel firmaların da ülkemizde bu alanda artan ilgisine şahit oluyoruz. Ford, Türkiye'deki fabrikasında elektrikli ticari araç ve akü üretimi için 2 milyar avroluk yatırımını duyurdu. Bu yatırım ile Ford, kendisi ve Volkswagen için elektrikli ticari araçların üretimini gerçekleştirecek."

Elektrikli araç yatırımlarıyla birlikte Türkiye'de elektrikli mobilitenin yaygınlaşmasını destekleyecek şarj altyapısı konusunda da çalışmaları hızlandırdıklarını aktaran Kacır, "Teknik standartları yayınladık. İl il, ilçe ilçe şarj istasyonu ihtiyacını belirledik. Buna yönelik destek mekanizmalarını tasarladık. 2022 yılı sonunda TOGG'un satışlarını destekleyecek şekilde, Türkiye'nin dört bir yanında hızlı şarj istasyonlarımızı hazır hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.