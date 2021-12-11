2014 Model Renault Clio 1.5 Joy otomobil icradan satılıktır (İcradan satılık ikinci el otomobil)

T.C. Amamur İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Renault Clio marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 24 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 16.02.2022 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 33ael261 Plakalı , 2014 Model , RENAULT Marka , R Tipli , K9KC612R288663 Motor No'lu , VF15R040H52426338 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , 33 AEL 261 plakalı 2014 Model Renault clıo hb joy 1,5 dcı 75,aracın geçmiş tramer sorgulamasında 6 adet kazaya karışmış olduğu ve kazaların toplam bedelinin ortalama 10.746,00 TL dir. Aracın aküsü, ruhsatı, kontak anahtarı mevcut değildir.



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