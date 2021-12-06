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    • Otomobil
    • 06.12.2021 08:30
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    • 06.12.2021 08:35
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    Otomobil fiyatlarını düşürecek hamle! ‘Al-sat’çılara savaş açıldı: Otomobilde yeminli imzalı satış dönemi

    Otomotiv piyasasında fiyatları şişiren 'al-sat'çıları engellemek için otomotiv firmaları farklı yöntemlere başvuruyor. Son olarak firmalar müşterilerine otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı. Bunun amacı satın aldığı sıfır kilometre otomobilin, yüksek fiyatla elden çıkarılmasını engellemek. İşte otomobil piyasasında yükselen fiyatları frenlemesi beklenen hamlenin detayları...

    Otomobil fiyatlarını düşürecek hamle!

    Türkiye otomotiv piyasasında dengeleri bozan 'al-sat'çıları önlemek ve yüksek fiyat artışlarına engel olmak için yeni bir çözüm geliştirildi.

    Sabah gazetesinden Ufuk Sandık'ın bugünkü yazısında yer verdiği bilgilere göre, bazı otomotiv firmaları otomobil satın alan müşterilerle, otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı. Yazının ilgili kısmı şöyle:



    Türkiye otomotiv piyasasında dengeleri bozan 'al-sat'çıları önlemek ve yüksek fiyat artışlarına engel olmak için yeni bir çözüm geliştirildi. Bazı otomotiv firmaları otomobil satın alan müşterilerle, otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı. Bunun amacı satın aldığı sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çılara engel olmak ve otomobil ticareti yapanların değil, bireysel müşterilerin otomobil almasını sağlamak.

    Böylece ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatların yükselmesini durdurmak. 'Al-sat'çılar lansman döneminde özel fiyatla bayiden aldıkları otomobilleri ikinci elde daha yüksek satıyor. Bayilerdeki liste fiyatıyla galeri fiyatları arasında 30-50 bin TL'ye varan farklar var. Birkaç firmada başlayan imzalı satış işleminin, diğer firmalar arasında da yaygınlaşması bekleniyor.



        KARA LİSTE UYGULAMASI VAR
        Otomotiv sektörü 'al-sat' işine engel olmak için kara liste uygulamasına başlamıştı. SABAH Gazetesi'nde kısa bir süre önce yayımlanan habere göre kara liste, ihtiyacı için otomobil satın alan gerçek müşteriyle 'al-sat'çıları birbirinden ayırt edilebilmesi açısından kısmen de olsa etkili oldu.



        AVRUPA'DA İKİNCİ EL FİYATLARI ARTTI
        İkinci el otomobilde yaşanan fiyat artışı sadece Türkiye'ye özgü değil. Çip krizi nedeniyle sıfır otomobil bulunamadığı için Avrupa'da da ikinci el otomobil fiyatları artıyor. Avrupa'da fiyatlar yüzde 5 ila 10 arasında arttı. Ancak, Avrupa'da 'al-sat'çılar olmadığı için fiyatlar sadece arz-talep dengesiyle oluşuyor.

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