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    • Otomobil
    • 28.11.2021 11:05
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    • 28.11.2021 11:07
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    2015 model Volkswagen Jetta icradan satılıktır

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2015 model Volkswagen Jetta marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    2015 model Volkswagen Jetta icradan satılıktır

    Çeşme İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2015 model Volkswagen marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 150 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 29.12.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:
    07GMB21 Plakalı, 2015 Model , VOLKSWAGEN Marka, CBZJ05325 Motor No'lu , WVWZZZ16ZFM030666 Şasi No'luYakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Rengi Beyaz, Araç tipi JETTA 1.2 TSİ TRENDLINE, Yolcu nakli-Hususi, Ruhsat aslı görülmemiş, Akü şarjının bitmiş olduğu, motorunun çalışır durumu kontrol edilememiş, lastik kullanım ömrünün %60 seviyesinde olduğu, camlarının ve aynalarının sağlam olduğu, döşemelerinin temiz durumda olduğu, aydınlatma grubunun sağlam olduğu, Aracın ağır hasar kaydının bulunmadığı, Aracın trafik poliçeleri üzerinden başka araçlara ait açılan 1 adet hasar kaydının olduğu, kasko poliçeleri üzerinde hasar kaydının bulunmadığı, Aracın sağ arka çamurluk, sol arka çamurluk, sağ arka kapı ve sol arka kapının vuruk olduğu, aracın muhtelif yerlerinde çiziklerin mevcut olduğu, anahtarı mevcut olan araç(tespitler bilirkişi raporundan yapılmıştır) Rehin bedeli altında aracın satışına muvafakat yoktur.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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