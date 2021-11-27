2020 model Mini marka araç icradan satılıktır (İcradan satılık ikinci el otomobil)

T.C. Karşıyaka 2. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2020 model Mini marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 510 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 28.12.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 35DSD14 Plakalı , 2020 Model , MINI Marka , OTOMOBİL Tipli , 37935959 Motor No'lu , WMWYZ1108L3L94182 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi AC-Sation Wagon , Motor Gücü 1496HP , Motor Hacmi 85cm3 , Rengi Gri(metalik) , anahtarlar mevcut, motoru faal çalışıyor, kilometresi 30671 km.de, lastiklerinin kullanım ömrü %50, üzerinde muhtelif çiziklerin olduğu başka da bir hasarının olmadığı görüldü. Otomobilin koltuklarında ve döşemesinde yanık yırtık deformasyon yok. Hasar geçmişi incelendi, SBM kayıtlarında geçmiş hasarının olmadığı anlaşıldı.



İlana gitmek için tıklayın