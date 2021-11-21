2011 model Kia marka araç fiyatıyla şaşırtıyor! İcradan satışa çıktı

Adana 14. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model Kia Sorento 2.2 marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 120 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 21.12.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

06dk3177 Plakalı , 2011 Model , KIA Marka , SORENTO 2.2 CC 5KOL Tipli , D4HBBH022311 Motor No'lu , KNAKU814DC5192175 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 2199cm3 , Rengi Beyaz , Anahtar, ruhsat yok, klimalı, cam tavanlı, teyp var, arka bagaj kapağı darbeli, muhtelif yerlerinde çizikler mevcut, sol kapı dikiz aynası sinyal lambası kırık, sağ ön ve arka lastik inik, tamponda sürtmeler mevcut otomobil.

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