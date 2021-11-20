2014 model Hyundai İX35 marka araç mahkemeden satılık

Adana Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından açık artırma yoluyla satışa sunulan 2014 model Hyundai İX35 marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 175.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 20.12.2021 olarak açıklandı.

ARACIN ÖZELLİKLERİ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 15/11/2021



1.İhale Tarihi : 20/12/2021 günü, saat 10:00 - 10:15 arası.

2.İhale Tarihi : 19/01/2022 günü, saat 10:00 - 10:15 arası.

İhale Yeri : Yeni Adana Adliyesi G Blok 1.Kat 109 No'lu İhale Salonunda - null null / null

01BNY23 Plakalı , 2014 Model , HYUNDAI Marka , ELH Tipli , G4FDEZ919623 Motor No'lu , TMAJU81AAEJ671100 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Hacmi 1591cm3 , Rengi Beyaz(kristal) , HYUNDAİ İX35 MARKA 214 Model Otomobil, motor ve diğer aksamlarda herhangi bir eksik parçası yok, kaportası genelde iyi, boyada küçük cizikleri var, lastikleri %40 kullanılır durumda, stepne ve krikosu var, kıymet takdiri yapıldığı gün, 182.163,00 km.de

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