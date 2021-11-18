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    • Otomobil
    • 18.11.2021 16:30
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    • 18.11.2021 16:34
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    TOGG ne zaman satılacak, çıkacak? Yerli otomobil TOGG satış tarihi belli oldu mu? TOGG fiyatı ne kadar?

    Gündemde özellikle araba severler tarafından TOGG ne zaman satılacak, çıkacak? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Teknoloji severlerin merakla ve heyecanla beklediği yerli otomobilin hangi tarihte satışa sunulacağı ve ne kadar ücretlendirileceği en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından tasarımı yapılan yerli otomobil için kurulacak fabrikanın temellerinin atıldığını bildirilmişti. Tesisin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı. Peki Yerli otomobil TOGG satış tarihi belli oldu mu? TOGG fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    TOGG ne zaman satılacak, çıkacak?

    TOGG ne zaman satılacak, çıkacak? Yerli otomobil TOGG satış tarihi belli oldu mu? TOGG fiyatı ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasında çalışmalar hızla ilerlerken bu haberi alan vatandaşlar yerli otomobil için heyecan dolu bekleyişe başladı. Peki yerli otomobil TOGG ne zaman satışa sunulacak? İşte detaylar...

    YERLİ OTOMOBİL TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

    TOGG'un Bilişim Vadisi'ndeki merkezine 30 dakikalık mesafede olan fabrikanın inşaatının 2022 yılı ortasında tamamlanması öngörülüyor. Gemlik'te 1850 kişinin görev yaptığı şantiyede planlamalar çerçevesinde çalışmalarını yürüten şirket, seri üretim bandından elektrikli C SUV aracını 2022 sonunda indirmeyi hedefliyor.

    ÖTV zammı ve artan sıfır araç fiyatlarından dolayı vatandaşlar sabırsızlıkla yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak araştırıyor. Yerli otomobil TOGG'un üretileceği fabrikanın inşaatının bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. TOGG ne zaman satışa çıkacak merak eden vatandaşlar bir an önce yerli otomobili satın almak için araştırma yapıyor. Gemlik'te bulunan fabrika inşaatının bitmesinin ardından TOGG yerli otomobil üretimi başlayacak ve 2022 tarihinde ilk seri tamamlanacak. İlk seri üretimin bitmesinin ardından yerli otomobil TOGG yollarda olacak.

    TOGG HANGİ MODELLERDE ÜRETİLECEK?

    İlk etapta SUV üretiminin yapılacağı yerli otomobil fabrikasında daha sonra sedan otomobil üretimine de başlanacak. TOGG sedan üretilecek mi araştırması yapan vatandaşların beklentileri 2022 yılından sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Peki TOGG hatchback üretecek mi, TOGG mini one üretecek mi? Açıklanan bilgiler arasında yerli otomobil TOGG'un üretim planında sadece SUV ve Sedan modelleri yer alıyor.

        TOGG NEDİR?

        TOGG Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısaltmasıdır.

        Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar Kasım 2017'de açıklandı. Bu amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu. Eylül 2019'da Kök Grubu'nun projeden çekileceği iddia edildi. Ekim 2019'da şirket merkezi Şişli, İstanbul'dan Gebze, Kocaeli'ne taşındı. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı. Tanıtılacak otomobilin elektrikli C segment SUV olacağı duyuruldu.

        TOGG'UN FİYATI NE KADAR, DÜŞTÜ MÜ?

        Geçtiğimiz yıl Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV düzenlemesi ardından araba fiyatları ne kadar oldu araştırılıyor. Özellikle yerli otomobil TOGG'un fiyatı düştü mü araştırılıyor. ÖTV zammına dahil olmayan alt segmentlerde olan bazı otomobillerin fiyatlarına ise indirim geldi. Peki TOGG'un fiyatı ne kadar oldu, düştü mü? ÖTV zammı kararıyla birlikte sosyal medyada vatandaşlar yerli otomobil fiyatlarının ne olacağını tartışıyordu. TOFF'un fiyatı da konuşulunca, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi açıklama yapmak zorunda kaldı.

        TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;

        "Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.

        Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz.

        Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz."

        TOGG'UN FABRİKASININ İNŞAATI NE ZAMAN BİTECEK?

        Geçtiğimiz yıl başlanan yerli otomobil TOGG fabrikasının inşaatının 18 ayda tamamlanması öngörülüyor. İnşaatın bitmesinin ardından fabrikada çalışacak binlerce kişi iş sahibi olacak. Peki TOGG fabrikasında kaç kişi çalışacak? Yerli otomobil TOGG fabrikasının inşaatında çalışacak kişi sayısı ise 2 bin kişi olarak açıklandı. İşletme aşamasında 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 323 kişinin çalıştırılması bekleniyor.

        YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

        Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

        Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

        Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

        Elektrik motoruyla çalışan araçların 500 kilometreye kadar menzilinin olacağı belirtildi.
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        Haberler Otomobil TOGG ne zaman satılacak, çıkacak? Yerli otomobil TOGG satış tarihi belli oldu mu? TOGG fiyatı ne kadar?
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