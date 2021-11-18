TOGG ne zaman satılacak, çıkacak? Yerli otomobil TOGG satış tarihi belli oldu mu? TOGG fiyatı ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasında çalışmalar hızla ilerlerken bu haberi alan vatandaşlar yerli otomobil için heyecan dolu bekleyişe başladı. Peki yerli otomobil TOGG ne zaman satışa sunulacak? İşte detaylar...
YERLİ OTOMOBİL TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
TOGG'un Bilişim Vadisi'ndeki merkezine 30 dakikalık mesafede olan fabrikanın inşaatının 2022 yılı ortasında tamamlanması öngörülüyor. Gemlik'te 1850 kişinin görev yaptığı şantiyede planlamalar çerçevesinde çalışmalarını yürüten şirket, seri üretim bandından elektrikli C SUV aracını 2022 sonunda indirmeyi hedefliyor.
ÖTV zammı ve artan sıfır araç fiyatlarından dolayı vatandaşlar sabırsızlıkla yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak araştırıyor. Yerli otomobil TOGG'un üretileceği fabrikanın inşaatının bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. TOGG ne zaman satışa çıkacak merak eden vatandaşlar bir an önce yerli otomobili satın almak için araştırma yapıyor. Gemlik'te bulunan fabrika inşaatının bitmesinin ardından TOGG yerli otomobil üretimi başlayacak ve 2022 tarihinde ilk seri tamamlanacak. İlk seri üretimin bitmesinin ardından yerli otomobil TOGG yollarda olacak.
TOGG HANGİ MODELLERDE ÜRETİLECEK?
İlk etapta SUV üretiminin yapılacağı yerli otomobil fabrikasında daha sonra sedan otomobil üretimine de başlanacak. TOGG sedan üretilecek mi araştırması yapan vatandaşların beklentileri 2022 yılından sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Peki TOGG hatchback üretecek mi, TOGG mini one üretecek mi? Açıklanan bilgiler arasında yerli otomobil TOGG'un üretim planında sadece SUV ve Sedan modelleri yer alıyor.