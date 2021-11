2012 model Honda marka Civic araç icradan satılığa çıkarıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

Kumluca İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Honda marka Civic araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 150.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 24.12.2022 olarak duyuruldu.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

07VIV53 Plakalı , 2012 Model , HONDA Marka , CIVIC 4K FULL AT Tipli , R16B11208517 Motor No'lu , NLAFB7660CWOO8517 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , 31/08/2021 Tarihli Bilirkişi Raporuna göre borca konu 07 VIV 53 plaka sayılı, HONDA marka CIVIC 4K FULL AT tipi yakıt tipi Benzin7Lpg otomatik vites 2012 model 131334 km'li beyaz renkli R16B11208517 motor numaralı NLAFB7660CWOO8517 şasi nolu otomobilgenel olarak incelendiğinde, hususi olarak kullanıldığı, aracın dış aynaları, stopları farları ve camlarının sağlam, modifiye yapılarak ön arka tampona karlık ve sağ, sol marşbiyele ilaveler, sağ,sol yan camlara yağmurluklar monte edildiği, aracın arka tampon altlığı ile tampon arasının açık olduğu ve aracın tamponunda boya çatlamaları ve kabuk kırılmaları olduğu,4 adet lastiğin orta derecede aşınmış, ancak kullanılır halde olduğu, İç kısımlarına bakıldığında kumaş döşemelerinin yeni olduğuotomatik vitesli olan aracın ön göğüste radyo ve CD çaların olduğu tespitlerinin yapıldığı,direksiyon, taban ve tavan iyi , ruhsat bilgileri ile aracın üzerindeki şase numaraları karşılaştırıldığında örtüştüğü görülmüş, motor no tespiti demonte gerektiğinden görülememiştir. Motor ve aktarma organlarına bakıldığında aksamlarının eksiksiz olduğu, araç anahtarı ile çalıştırıldığında, motor çalışmıştır, Bagaja bakıldığında LPG tankı veavadanlıkların mevcutolduğu tespit edilmiştir. Borca konu 07 VIV 53 plaka sayılı aracın, rapor tarihi itibarı ile piyasa satış rayiç değerinin150 000,00 TL sı (Yüz elli bin Türk lirası)olacağı tespiti yapılmıştır.Bilirkişi tarafından yapılan keşifte tespit edilmiş olup araç bu haliyle satışa çıkarılacaktır. İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLER İLANDA BELİRTİLİ SATIŞ ADRESİNDE VASITAYI GÖREBİLECEKLERİNDEN, VASITAYLA İLGİLİ TÜM HUSUSLARI GÖRMÜŞ VE BİLMİŞ KABUL EDİLECEKTİR.

İlana gitmek için tıklayınız