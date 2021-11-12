2014 model Fiat Linea 1.4 Fire Actuel marka araç icradan satılığa çıkartıldı (İcradan satılık ikinci el otomobil)

T.C. Kayseri İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2014 model Fiat Linea 1.4 Fire Actuel marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 80.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 15.12.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 38EM581 Plakalı , 2014 Model , FIAT Marka LİNEA 1.4 FİRE ACTUEL E 5 Tipli , 350A10000838666 Motor No'lu , NM432300006634370 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Aracın anahtarı ve ruhsatı yok, Sedan tipli, Göğüs, gösterge, direksiyon ve vites kolu çok iyi durumda Ön camlar otomatik arka camlar ise manuel Kumaş kaplı koltukları kirli ancak iyi durumda kullanılır Tavan, taban ve kapı döşemeleri iyi halde Motor kaputunda boya çatlakları var Ön tamponda boya çatlaklarının ve çiziklerin olduğu görülmüştür.



İlana gitmek için tıklayın