Elektriklide rekabet büyüyor

Kısa süre evvel tasarımı sızdırılan yeni 2022 Land Rover Range Rover resmi olarak tanıtıldı. Yeni Range Rover, genel çizgisini kaybetmeden yenilenen gövde tasarımı, yeni teknolojileri ve motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Aracın 80 kilometre elektrikli sürüş sunması bekleniyor.
İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, yeni elektrikli araç planını açıkladı. Şirket CEO'su Torsten MüllerÖtvös, ilk EV modelinin adının 'Silent Shadow' olacağını doğruladı. Aracın 2030 yılında yolda olması bekleniyor.
Otomobil firmaları artık üretimlerini elektrikliye kaydırırken, lüks segmentteki araçlarda da yine modeller çıkıyor. Rolls Royce ve Land Rover da elektrikliye geçiş yaptı.
İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, yeni elektrikli araç planını açıkladı. Şirket CEO'su Torsten MüllerÖtvös, ilk EV modelinin adının 'Silent Shadow' olacağını doğruladı. Aracın 2030 yılında yolda olması bekleniyor.
Otomobil firmaları artık üretimlerini elektrikliye kaydırırken, lüks segmentteki araçlarda da yine modeller çıkıyor. Rolls Royce ve Land Rover da elektrikliye geçiş yaptı.