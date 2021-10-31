Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Elektriklide rekabet büyüyor

    Kısa süre evvel tasarımı sızdırılan yeni 2022 Land Rover Range Rover resmi olarak tanıtıldı. Yeni Range Rover, genel çizgisini kaybetmeden yenilenen gövde tasarımı, yeni teknolojileri ve motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Aracın 80 kilometre elektrikli sürüş sunması bekleniyor.

    Elektriklide rekabet büyüyor
    Kısa süre evvel tasarımı sızdırılan yeni 2022 Land Rover Range Rover resmi olarak tanıtıldı. Yeni Range Rover, genel çizgisini kaybetmeden yenilenen gövde tasarımı, yeni teknolojileri ve motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Aracın 80 kilometre elektrikli sürüş sunması bekleniyor.

    İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, yeni elektrikli araç planını açıkladı. Şirket CEO'su Torsten MüllerÖtvös, ilk EV modelinin adının 'Silent Shadow' olacağını doğruladı. Aracın 2030 yılında yolda olması bekleniyor.

    Otomobil firmaları artık üretimlerini elektrikliye kaydırırken, lüks segmentteki araçlarda da yine modeller çıkıyor. Rolls Royce ve Land Rover da elektrikliye geçiş yaptı.
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bay Kemal’e zor soru!
    Haberler Otomobil Elektriklide rekabet büyüyor
        SON DAKİKA