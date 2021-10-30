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    • Otomobil
    • 30.10.2021 08:07
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    • 30.10.2021 08:07
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    2012 model Volkswagen Passat 2.0 TDI araç icradan satışa çıkartıldı

    Otomobil almak isteyenler son dönemde Basın İlan Kurumu'nun icradan satılık araç ilanlarına ilgi göstermeye başladı. Son yayınlanan ilanlar arasında 2012 model Volkswagen Passat 2.0 TDI marka araç fiyatıyla dikkat çekti.

    Bu ilanı okumadan otomobil almayın

    T.C. Siverek İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2012 model Volkswagen Passat 2.0 TDI marka, araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 140 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 16.12.2021 olarak açıklandı.

    İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 06DM5550 Plakalı , 2012 Model , VOLKSWAGEN Marka , PASSAT 2.0 TDI Tipli , CFF691329 Motor No'lu , WVWZZZ3CZCP019913 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Rengi Siyah otomobil Araç'ın Anahtar Ve Ruhsatının Olmadığını Beyan Edilmiştir Otopark Görevlisi Tarafından. Aracın Arka Büyük Camın kırık olduğu, Ön farların kırık olduğu, Lastiklerin çüremeye başladığı, Kontak Anahtarı Olmadığından, Motor Aksamı, Ön Kaput Aksamı, Arka Bağaj Aksamı, iç Donanım Ve Elektronik, Teyp, Vites, Direksiyon Aksamları Araç Çalıştırılıp Kontrol Edilememiştir, İç Donanım ile Eksiklerin Görülmediği, Aracın Otomatik Vites'li Olduğu, Koltuklarının Normal Durumda Olduğu, Kontak Anahtarı Olmadığından Çalıştırılıp Motor Ve Km'nin Bakılamadığı, Dış Kaporta Kısmında Çiziklerin Olduğu, Aracın Ön Kısmının Boya Olduğu, Tavanın Vernik Soyulmaya Başladığı, Boyada Solmalar Mevcut Olduğu, Tamponlarda Macun Çatlaklarının Olduğu, Hasar Kaydının Sorgulanmadığı, Tutanak Tarihine Göre Arac'ın 22.10.2019 Tarihinde Otoparka Getirilmiştir.

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    Haberler Otomobil 2012 model Volkswagen Passat 2.0 TDI araç icradan satışa çıkartıldı
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