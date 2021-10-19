2016 Model FIAT Egea easy marka araç icradan satılşa çıkartıldı

Batman İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 Model FIAT Egea easy marka araç fiyatıyla dikkat çekti. Araç için 115.000 TL muhammen bedeli belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 15.11.2021 olarak açıkladı.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı: 34pu0958 Plakalı, 2016 Model FIAT Marka, Egea easy 1.3 multijet 95 HP E5+356 Tipli, 199B10006028142 Motor No'lu , NM435600006C41135 Şasi No'lu, Rengi Beyaz, Araç otomobil vasfında olup keşif tarihi itibariyle 158.316 km olduğu tespit edilmiştir. aracın sol arka kapı ve sol arka çamurluğunda gözme vardır, arka tamponun sol tarafında ezik ve boya dökülmeleri vardır, ön tamponun sağ tarafında ezilme, sürtme ve boya dökümleri vardır, sağ arka lastiği patlaktır, lastikler yıpranmıştır, Aracın anahtarı vardır, aküsü bitmiş olduğu için çalıştırılamamıştır.



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