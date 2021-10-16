2011 model Geely marka araç icradan satılığa çıkarıldı! İcradan satılık otomobil ilanları

Balıkesir 3. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model Geely marka araç fiyatıyla dikkat çekti. Araç için 54.000 TL muhammen bedeli belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 16.11.2021 olarak açıkladı.



İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

10HF799 Plakalı , 2011 Model , GEELY MARKA, CK Tipli , MR479QA5N223755 Motor No'lu , L6T7524S0AN037224 Şasi No'lu otomobil. Aracın aküsü bitik olduğundan çalıştırılamamıştır. Sağ arka sinyalizasyon kırık ve hasarlıdır. Ön ve arka tamponda hasarlar mevcuttur. Sol arka kapıda boya hasarı lokal küflenme mevcuttur. Far yuva etrafında normalden fazla açıklık vardır. İç döşemelerde yıpranmalar mevcuttur. Aracın anathar ve ruhsatı var.

NOT: Araç Kardeşler Yediemin Deposu - Paşaalanı mah. 12 Ekim Caddesi No:54/A Karesi-Balıkesir adresinde bulunmakta olup satış günlerine kadar mesai günleri ve mesai saatleri içinde satışa iştirak etmek isteyenlere aracın gösterilmesi zorunludur.



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