James Bond serisinin son filmi 'No Time to Die' için 007'nin ikonik arabası Aston Martin'in küçük versiyonu yapıldı. Aston Martin ve Little Car işbirliğiyle üretilen yeni model orijinal arabanın üçte ikisi büyüklüğünde. Ancak elektrikli arabanın trafikte kullanılması yasak. Araçtan yalnızca 125 adet üretilecek. Fiyatı ise 123 bin dolardan (yaklaşık 1 milyon lira) başlıyor.

SERKAN ÖZKAYA