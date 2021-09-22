TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: Yerli otomobil çip krizi ve batarya krizinden etkilenmeyecek

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş Karakaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla TEKNOFEST'te yer alan TOGG standında gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, TOGG olarak Türkiye'nin teknoloji festivalinde bir teknoloji şirketi olarak yer aldıklarını söyledi.
"VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE SUNDUK"
Karakaş, "Burada yeni nesil teknolojilerin uygulandığı, artık otomobilden fazlası olarak adlandırdığımız akıllı cihazımızı sergilediğimiz, aynı zamanda doğuştan elektrikli akıllı cihazı gerçekten teknoloji ürünü yapan batarya teknolojilerini de yanında sergileyerek vatandaşlarımızın dikkatine sunduk." dedi.
"DÜNYADAKİ HÜCRE ÜRETİCİLERİNİN KAPASİTELERİ 2030 VE SONRALARINA KADAR REZERVE EDİLMİŞ VAZİYETTE"
Geleceğin dünyasında batarya teknolojilerine, güç elektroniğine sahip olmayan şirketlerin, teknolojiye sahip olamadığını belirten Karakaş, şunları kaydetti: