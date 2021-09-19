2011 model Renault marka araç icradan satışa çıktı

Balıkesir 1. İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2011 model Renault Latitude marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 150 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 04.11.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

06AG1546 Plakalı , 2011 Model , RENAULT Marka , LATİTUDE EXECUTİVE 2.0 DCI BVA Tipli , M9RM8C003904 Motor No'lu , VF1LTF00EUC258567 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Hacmi 1995cm3 , Rengi Siyah , ARACIN LASTİKLERİNİN ESKİ DURUMDA, OTOMATİK VİTES, DERİ DÖŞEME KAPLI OLDUĞU ÖN KOLTUK DÖŞEMELERİNDE YIPRANMA OLDUĞU,ARKA KOLTUK DÖŞEMLERİNİN iYİ DURUMDA OLDUĞU ARACIN ÇALIŞMAZ DURUMDA OLDUĞU ,BOY ÜZERİNDE MUHTELİF ÇİZİKLER OLDUĞU ARACIN GENEL GÖRÜNTÜSÜNÜN İYİ DURUMDA OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR.

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