2016 model Renault marka araç icradan satışa çıktı! Fiyatıyla ilgi çekiyor

Menderes İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Renault marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 140 bin 317 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 06.10.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

35JM167 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , K9KN837R013031 Motor No'lu , VF1LZLF0E55809869 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Bilirkişi raporuna göre, aracın ruhsatının ve kontak anahtarının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Aküsünün bitik olması nedeniyle araç çalıştırılamamış araçta elektrik olmadığı için dijital olan kilometre panelinde km değeri tespit edilmememiştir. Aracın dışından yapılan incelemede, arka sağ kapı ve arka sağ çamurluğun hafif hasarlı olması arka sol kapıda hafif çiziklerin ve arka tamponun sol tarafında hafi boya kalkmalarının olması nedeniyle boya kaporta onarımlarının araç kaporta yüzeylerine dış ortamdan kaynaklı zift türevi maddelerin bulaşması nedeniyle komple bir pasta cila işlemlerinin yapılması gerekmektedir.Araç boyasının genel durumunun iyi durumda olduğu tespit edilmiştir. Aracın içinden yapılan incelemed, araç içi koltuk,döşeme ve tavanların iyi durumda olduğu tespit edilmiştir. Aracın teybinin yerinde olduğu tespit edilmiştir. Araç içinin son derece kirli olması nedeniyle detaylı bir iç temizliğin yapılması gerekmektedir. Motorun eksik parçasının olmadığı ancak son derece kirli olması nedeniyle motor temizliği ve detaylı bir periyodik bakımının yapılması gerektiği tespit edilmiştir. Aracın ön lastiklerinin %60 oranında aşınmış olması nedeniyle 2 adet ön lastiğin yenilenmesi gerekmektedir. Ön ve arkasında takılı olması gereken 2 adet plakanın araç içinde olduğu tespit edilmiştir. SBM kayıtlarında hasar kaydının olmadığı bilgisi öğrenilmiştir.(5664 nolu mesaj sitesinden bilgi amaçlı olarak kullanılmaktadır) ancak bu mesaj resmi belge olarak kullanılamamaktadır.

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