Araç sahipleri dikkat! 300 liralık maliyet 15 bin TL'lik masrafa neden oluyor

İnternetten alınan yağların, sürücü nerenden aldığını bilmiyor. Bazen internetten merdiven altı diye tabir edilen bidonlara bastırılmış yağlar piyasaya sürüyor. Bunların internetten satışı yapıyor ama alan şahıs Ben aynı yağı ucuza aldım diyor. İşin aslı öyle değil. Her yağın bir distribütörü var, bayisi var, toptancısı var. Yani muhatabın olan biri varken internetten muhatabı olmayan bir ürün alıyorsun. Taksici müşterilerim var, 600 bin kilometre de aracının günü geldiğinde yağı değiştiriyor, hiç bir sıkıntıları yok. Ama bir de zamanını geçirenler var.150 binde araç motor istiyor, yağ yakıyor diyor müşteri. Ama kendine hiç pay biçmiyor" şekilde konuşarak kalitesiz yağ seçimi yapan müşterilerin şikâyetlerini belirtti.